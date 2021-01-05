قمة العلا.. قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية

عقب وصولهم قاعة مرايا مقر انعقاد القمة الخليجية 41

التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.

وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

القمة الخليجية الـ41

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05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 02:31 PM

عقب وصولهم قاعة مرايا مقر انعقاد القمة الخليجية 41

قمة العلا.. قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.

وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

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القمة الخليجية الـ41

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