قمة العلا.. قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية

عقب وصولهم قاعة مرايا مقر انعقاد القمة الخليجية 41

التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.

وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.