أمانة العاصمة المقدسة تغلق 7 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية

اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحقها

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- اليوم، سبع منشآت تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للأنظمة واللوائح.

من جانبها، واصلت بلدية المسفلة الفرعية -بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية- جولاتها الرقابية؛ بهدف مكافحة الظواهر السلبية وضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وقالت البلدية: الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 1.290 كرتونًا من العصائر الفاسدة لسوء الحفظ والتخزين بحوش بكر، ومصادرة حوالى أكثر من نصف طن من الخضار والفواكه تم ضبطها من المباسط العشوائية المخالفة في حي النكاسة.

وألزمت بلدية العمرة الفرعية ملاك المباني قيد الإنشاء بإزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع المخلفات وتنظيف المنطقة بالكامل.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على البيئة العمرانية ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.