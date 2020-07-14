غانا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 24518 حالة مؤكدة

سجلت 270 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24518 حالة مؤكدة.

وأشار جهاز الصحة الغاني، اليوم، إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

0

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:21 AM

سجلت 270 إصابة جديدة بالفيروس

غانا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 24518 حالة مؤكدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 120

سجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24518 حالة مؤكدة.

وأشار جهاز الصحة الغاني، اليوم، إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020