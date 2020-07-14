غانا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 24518 حالة مؤكدة

سجلت 270 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24518 حالة مؤكدة.

وأشار جهاز الصحة الغاني، اليوم، إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء.