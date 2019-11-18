أمير الرياض ونائبه يستقبلان مدير التعليم ويكرمان الطلاب الفائزين بجوائز عالمية

أكدا اهتمام القيادة بدعم التعليم وقناعتهم بأولويته ودوره في بناء الإنسان والأوطان

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أن التعليم يحظى بدعم واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، منوهًا بالدور المهم للمعلم، والنشاطات العلمية والتعليمية التي تشرف عليها إدارة التعليم بالمنطقة، ومتمنيًا للطلاب المزيد من التوفيق والنجاح.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقبال أمير الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، يرافقه عدد من مسؤولي التعليم والنشاط العلمي والطلاب الفائزين بجوائز عالمية وعربية، ومثلوا السعودية في منافسات علمية وتقنية.

وكرم الأمير فيصل بن بندر عددًا من طلاب المنطقة الفائزين بجوائز عالمية وعربية، ومثلوا السعودية في منافسات علمية وتقنية، مهنئًا الجميع بهذا الإنجاز، ومعربًا عن فخره واعتزازه بما حققه طلاب المنطقة، وتمثيلهم خير تمثيل للوطن وأبنائه.

وكرم أمير المنطقة كلاً من الطالب أسامة بن محمد العلي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد الكيمياء الدولي بفرنسا، والطالب محمد بن هشام الخريصي الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الكيمياء الدولي بفرنسا، والطالب ثامر بن عبدالله التويجري الحاصل على الميدالية الذهبية في المعرض العلمي العالمي 17 "ملست" في أبو ظبي، والطالب يوسف الربيعة الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الفيزياء الخليجي بسلطنة عمان، والطالب خالد المجران الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء الخليجي بسلطنة عمان والميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الخليجي بسلطنة عمان، والطالب هشام المالكي الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء الدولي بجمهورية لاتفيا والميدالية الذهبية في أولمبياد الفيزياء الخليجي بسلطنة عمان، والطلاب المثنى الأحمد ويزيد التميمي وصالح العبيد الحاصلين على الوسام الذهبي في بروتوكول الجو للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وبرنامج جلوب البيئي.

ومن جهته، استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، يرافقه عدد من مسؤولي التعليم والنشاط العلمي والطلاب الفائزين بجوائز عالمية وعربية، ومثَّلوا السعودية في منافسات علمية وتقنية.

ورحّب نائب أمير المنطقة بهم مقدمًا تهنئته الخالصة للطلاب بما حققوه من إنجاز مشرف للوطن وأبنائه، ومبينًا أن هذا الفوز يعبِّر عن الفخر والاعتزاز، ويُعدُّ للجميع. مؤكدًا دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بالتعليم، وقناعتهما بأولويته، ودوره المهم في بناء الإنسان والأوطان.

وعبَّر الطلاب عن بالغ شكرهم لأمير منطقة الرياض ونائبه على دعمهما وتشجيعهما لهم، آملين أن يقدموا المزيد من النجاحات والجوائز لخدمة هذا الوطن الغالي.