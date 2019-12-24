بحضور أمين الرياض.. "بلدي العاصمة" ينظم ملتقى المجالس البلدية

بمشاركة واسعة لتبادل الخبرات ونقل التجارب

يقيم المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض، ملتقى المجالس البلدية، غدًا الأربعاء، بحضور أمين منطقة الرياض، ومشاركة واسعة من المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عدد من الضيوف ممثلي الجهات والشركات الخدمية، ومسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض.



وأوضح رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد العريدي، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة للمجالس البلدية في الأمانات والمجالس البلدية الأخرى، والتعرُّف على أبرز فرص النجاح لدى المجالس البلدية، وكيفية استثمارها وتطويرها، فضلًا عن تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجه المجالس البلدية، واقتراح الحلول والمبادرات المناسبة لها.



وأضاف العريدي أن الملتقى سيستعرض تجارب بعض المجالس البلدية في إعداد الخطط والبرامج التشغيلية ومتابعتها، إضافة إلى التكامل في خطط وبرامج المجالس البلدية مع الأمانات والبلديات، وكذلك الشراكة الفاعلة بين المجالس البلدية والقطاعين الخدمي والخاص لدعم العمل البلدي، وتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير العمل البلدي.