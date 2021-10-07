جيبوتي تدين وتستنكر محاولة استهداف مطار أبها بمسيّرة مفخخة

أكدت تأييدها للإجراءات التي يتخذها "التحالف" لحماية المدنيين

أدانت جمهورية ‎جيبوتي واستنكرت بشدة محاولة استهداف مطار أبها الدولي بمسيّرة مفخخة.

وشددت جيبوتي على لسان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة تأييدها الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو في المملكة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.