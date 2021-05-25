إصابات كورونا في 24 ساعة.. 1672 إصابة بالإمارات و817 بسلطنة عمان

مجموع المتعافين في الأولى بلغ 539.161 من 559.291 حالة وبينهم 1658 وفاة

سجّلت سلطنة عمان خلال الـ24 الساعة الماضية، 817 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعشر وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الإصابات وصلت إلى 212.038 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2284 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن 285 حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين فيها إلى 195.720 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 1.672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 559.291 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاة أربع حالات مصابة؛ نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1.658 حالة.

‌‎وكشفت عن تعافي 1.630 حالة جديدة ليكون مجموع حالات الشفاء 539.161 حالة.