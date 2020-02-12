





4

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وتشكّل من 4 دوائر

"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.