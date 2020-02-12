"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وتشكّل من 4 دوائر

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

وليد بن محمد الصمعاني إنشاء محكمة الأحوال الشخصية خميس مشيط

4

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 02:43 PM

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وتشكّل من 4 دوائر

"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,602

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وليد بن محمد الصمعاني إنشاء محكمة الأحوال الشخصية خميس مشيط

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020