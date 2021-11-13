الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل مملكة البحرين

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية البحرينية.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

0

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 09:58 PM

الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل مملكة البحرين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 916

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية البحرينية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021