مجددًا.. "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

أوصت وزارة الصحة اليوم، مجددًا، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

وكانت الصحة قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (850) حالة مؤكدة، وتعافي (975) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10103) حالات؛ منها (1404) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (532785) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (514362) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (9) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).