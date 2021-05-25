وزيرا الرياضة السعودي والمصري يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

استعرضا عددًا من الملفات في لقاء بالقاهرة بحضور "أبو ريدة" و"المسحل"

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحي.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المهندس هاني أبو ريدة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل, مناقشة عددٍ من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في البلدين الشقيقين.