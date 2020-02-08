"تعليم تبوك": تأجيل الدوام في مدارس المنطقة إلى التاسعة بسبب الأجواء الباردة

يشمل جميع الطلبة والمنسوبين ودون اصطفاف والخروج الثانية ظهرًا كحد أقصى

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً، بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم، وذلك بناءً على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) في مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس، ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.