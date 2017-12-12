"التجارة" تستدعي 2346 مركبة "كابريس" .. خلل يُفقد السيطرة

قالت: يزيد من احتمالية وقوع الحوادث .. التواصل مع الوكيل للإصلاح

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 2346 مركبة من نوع "شيفروليه كابريس" موديلات "2014 - 2015".

وقالت الوزارة "إن الاستدعاء سببه خلل في نظام توجيه المركبة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإصلاح الخلل المذكور بشكل مجاني.