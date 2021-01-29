بالفيديو .. "جيب ربع" يمارس التفحيط ومرور حائل يضبطه

كان يسير بدون لوحات وهرب من الموقع

نجح مرور منطقة حائل بضبط قائد مركبة من نوع جيب "تويوتا ربع"، قام بممارسة التفحيط بحي الوادي.

وأشار المرور في حسابه على "تويتر" إلى أنه بالإضافة لممارسة قائد المركبة للتفحيط، سار بدون لوحات وهرب من الموقع.

وأضاف أنه "سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور".

وكان مقطع فيديو للحادثة قد تم تداوله بمنطقة حائل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 11:35 PM

كان يسير بدون لوحات وهرب من الموقع

بالفيديو .. "جيب ربع" يمارس التفحيط ومرور حائل يضبطه

خالد السليمي

حائل

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نجح مرور منطقة حائل بضبط قائد مركبة من نوع جيب "تويوتا ربع"، قام بممارسة التفحيط بحي الوادي.

وأشار المرور في حسابه على "تويتر" إلى أنه بالإضافة لممارسة قائد المركبة للتفحيط، سار بدون لوحات وهرب من الموقع.

وأضاف أنه "سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور".

وكان مقطع فيديو للحادثة قد تم تداوله بمنطقة حائل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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