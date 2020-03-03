ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 191

"الصحة": 3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب الفيروس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة.

وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.