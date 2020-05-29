بلا هوادة.. إغلاق وتغريم 26 مطعماً ومركزاً تموينياً بحائل خالفت "التباعد"

رصدتها مواقع التواصل وتابعتها البلدية وفق توجيهات تطبيق الاحترازات

أغلقت بلدية وسط المدينة بحائل، أمس الخميس، ثمانية مطاعم لتقديم الوجبات السريعة بعد رصد مخالفات واضحة لثقافة التباعد وعدم تطبيقها على عملائها.

وغرّمت البلدية، ١٨ مركزاً للتموينات الغذائية بمدينة حائل، لرصد مخالفات "التباعد" ايضاً، وعدم التزام اصحابها بالتعليمات المنصوص عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد رصدت أمس مواقع مختلفة تنوعت بين مطاعم وتموينات غذائية وأخرى خدمية يُفتقد بها الاشتراطات للحد من انتشار الفيروس.

وكان أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، قد وجّه جميع بلديات المنطقة، بأهمية متابعة المحلات التجارية بكافة أنشتطها، والحرص على تطبيق جميع الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمنع انتشار "كورونا"، وتطبيق جميع الإجراءات الأمنية بحق المخالفين دون هوادة.