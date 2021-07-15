الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته استعداداً لضربة محتملة لإيران

الحكومة تجري مناقشات أولية قبل الإقرار

طلب الجيش الإسرائيلي زيادة كبيرة في ميزانيته؛ حتى يتمكن من الاستعداد لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي.

وبين موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير، أن الطلب جاء خلال مناقشات أولية بشأن الميزانية، التي ستسعى الحكومة الجديدة لإقرارها خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف الموقع أن تلك المناقشات جرت في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.

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15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 09:46 PM

الحكومة تجري مناقشات أولية قبل الإقرار

الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ميزانيته استعداداً لضربة محتملة لإيران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طلب الجيش الإسرائيلي زيادة كبيرة في ميزانيته؛ حتى يتمكن من الاستعداد لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي.

وبين موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير، أن الطلب جاء خلال مناقشات أولية بشأن الميزانية، التي ستسعى الحكومة الجديدة لإقرارها خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف الموقع أن تلك المناقشات جرت في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.

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