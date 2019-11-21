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قال مغردًا: يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر

"البرد الفعلي لم يدخل".. الزعاق: 12 يومًا متبقية على مربعانية الشتاء

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن 12 يومًا متبقية وسوف تدخل مربعانية الشتاء والبرد الفعلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يومًا وينتهي "الوسم"، وتدخل علينا "مربعانية الشتاء"، وعشرون يومًا من "المربعانية"، تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار.

وأضاف: البرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها؛ أي في منتصف ديسمبر، وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطرة.