شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 15 جريمة

تمثلت في سلب المارة باستخدام سلاح ناري

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من "ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر".

وقال "التويجري": جاء ذلك إثر تورطهم بارتكاب 15 جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.