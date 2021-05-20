"الدارة" تطلق المصادر الأدبية الكلاسيكية لتاريخ وحضارة العرب والجزيرة العربية

تجهّز لمشروع المصادر البيزنطية بالتعاون مع معهد البحوث التاريخية باليونان

أطلقت #دارة_الملك_عبدالعزيز، مشروع المصادر الأدبية الكلاسيكية لتاريخ وحضارة العرب والجزيرة العربية (ق٧- ١٢ق) الميلادي.

وأفادت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر اليوم، بأنها تعمل حاليًا على مشروع للمصادر البيزنطية عن تاريخ الجزيرة العربية بالتعاون مع معهد البحوث التاريخية في المؤسسة الوطنية للبحوث الهيلينة في اليونان.