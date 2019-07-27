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من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية

تنبيه من 8 ساعات ماطرة بعسير مع تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل"، وبدأت في الساعة 12:00 ظهر اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.