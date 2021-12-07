جديد كورونا.. إصابة 871 مصريًا و193جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمريكا سجلت أكثر من 40 ألف حالة جديدة .. و33 بالكويت و26 بموريتانيا

سجلت مصر 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، مساء الاثنين، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 364033 من ضمنهم 302259 حالة تم شفاؤها، و20770 وفاة.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت المراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 40105 إصابات ‏جديدة، و177 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 49002475 حالة و‏الوفيات 785655‏ شخصًا.

وسجلت الجزائر 193 إصابة جديدة وسبع وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 211662 ، والوفيات 6111.

وبلغت الحالات الجديدة المسجلة بموريتانيا 26 إصابة جديدة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قالت وزارة الصحة الموريتانية إن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 39584 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 842.

وفي الكويت، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 33 إصابة جديدة، وشفاء 23 دون تسجيل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413524 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410746 والوفيات 2465 شخصًا.