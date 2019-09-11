مصادر تكشف حقيقة فيديو إركاب الطفل بالقوة.. مزحة مراهقين

المصور والناشر كانا متفقين مع المجموعة

نفت مصادر "سبق" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالبًا آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرون وفقًا لما ورد بالمقطع.

وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.

وكانت مصادر أمنية كشفت لـ"سبق"، حقيقة الفيديو المتداول والذي أدي فيه قيام مجموعة من الشباب بإركاب طفل بالقوة من أمام إحدى مدارس مكة المكرمة.

وبيّنت المصادر أنه تم ضبط الأطراف، وتبيّن أن الموضوع كان مزاحًا بين مجموعة مراهقين، فيما كان المصور والناشر متفقين معهم وكانا من ضمن المجموعة.