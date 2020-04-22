متوسطة الـ22 بالطائف تحتفل بتخرُّج طالباتها "عن بعد"

بمشاركة 160 زائرة

أُقيم حفل تخريج طالبات الصف الثالث متوسط، في المتوسطة 22، عن بعد، في إحدى الغرف الافتراضية (ZOOM)، بحضور أكثر من 160 زائرة من المشرفات والأمهات والطالبات.



جاء ذلك بإشراف منسّقة الإعلام بالمدرسة مرفت العلوي، وأماني المالكي، وبمتابعة القائدة غريبة الحارثي.



وتضمن الترحيب والمباركة: كلمات الشكر لقيادة المملكة؛ لحرصهم على تسخير كل ما يحقّق رفعة الوطن وسلامة المواطن والمقيم. والشكر لوزارة التعليم؛ لحرصهم على استمرار الرحلة التعليمية لأبناء وبنات المملكة.



كما شاركت الخريجات وأمهاتهنّ في بثّ مشاعر السعادة وشكرهن للقائمات على الحفل.



ومنحت قائدة المدرسة غريبة الحارثي، شهادات الشكر والتقدير لجميع الكادر الإداري والتعليمي في المدرسة؛ لما قدّموه من جهود مباركة، وعطاء مثمر خلال العام الدراسي، وبعد ذلك قدّمت بطاقات التهنئة إلى الخريجات عن طريق رابط إلكتروني قابل للطباعة.



وأثنت مشرفة اللغة الإنجليزية خلود باسبع، ومشرفة مصادر التعلم نورة الطويرقي، على جودة التنظيم والتنسيق لتفاصيل الحفل، وعبرتا عن إعجابهما باهتمام منسوبات المدرسة بكل ما فيه؛ ما جعله سببًا لإدخال البهجة في نفوس الطالبات.