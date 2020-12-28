حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل وعدد من محافظاتها، برياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، تستمر من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

1

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 10:44 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

0 554

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل وعدد من محافظاتها، برياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، تستمر من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حائل الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020