دولة مسلمة تمنع ذبح "أم قرفة" الأغلى في العالم.. تعرّف على السبب

كان يدر أموالًا كبيرة بسبب السياحة

يُعتبر حيوان آكل النمل الحرشفي "البنغول" من الحيوانات المعرضة للانقراض، ومن أغلى الحيوانات في العالم، ذو قيمة غذائية ومالية، وهو يحظى بحماية دولية منذ زمن؛ لكنه يباع في أسواق ليبرفيل عاصمة دولة الجابون، كما يباع الخفاش أيضًا بغرض الطب الشعبي والعلاج من بعض الأمراض، ولحمهما معروف بين السكان؛ وفقًا لـ"يورو نيوز".

ويعتبر هذا الحيوان أكثر الأسباب التي جلبت السياح المغامرين إلى المنطقة؛ ولكن بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف الرحلات، توقف قدوم السياح والزوار للغابات التي تغطي 88% من هذا البلد ذي الأغلبية المسلمة الواقع في وسط إفريقيا، كما أن الصيد ولحوم الحيوانات البرية طالما كانت جزءًا من أسلوب الحياة هناك.

وبعد انتشار فيروس كورونا، حظرت الجابون بيع أو أكل حيوانات البنغول والخفافيش للاشتباه في أنها وراء ظهور الفيروس.

وقالت وزارة المياه والغابات: إن الفيروس هو مزيج من فيروسين مختلفين؛ أحدهما قريب من الخفافيش، والآخر من آكل النمل الحرشفي؛ زاعمة أن معلوماتها مقتبسة من دراسة علمية نُشرت في مجلة "نايتشر"، وأضافت الوزارة أن الجابون أعلنت عن 21 إصابة بمرض (كوفيد-19).

وقال وزير الغابات لي وايت: إن السلطات اتخذت قرارًا مماثلًا عندما تأثرت البلاد بفيروس إيبولا؛ حيث حظرت تناول لحوم الثدييات الرئيسية.

ويُعد آكل النمل الحرشفي أكثرَ الحيوانات التي يتم تهريبها في العالم، ويطلق عليه اسم أم قرفة أيضًا، ويباع الحيوان بأسعار مرتفعة في السوق السوداء؛ حيث يُستخدم في الطب الصيني التقليدي.