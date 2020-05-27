بجوائز تبلغ 10 ملايين دولار.. غداً انطلاق بطولة تحدي البلوت لنجوم الدوري السعودي

بمشاركة 16 فريقاً.. يعود ريعها للجمعيات الخيرية

تنطلق غداً الخميس بطولة تحدي البلوت لنجوم الدوري السعودي بمشاركة 16 فريقاً يمثلون أندية دوري المحترفين وتستمر على مدار خمسة أيام.

وتعتبر هذه البطولة من ضمن بطولات "لاعبون بلا حدود" الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى السابع من شهر يونيو المقبل بمجموع جوائز يصل إلى 10 ملايين دولار يعود ريعها كاملاً لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد. COVID-19

وتلعب البطولة بنظام المجموعات حيث تم توزيع الأندية الـ16 على 4 مجموعات، فكل فريق يتألف من لاعبين أحدهما يلعب بصفوف النادي حالياً والثاني من الممكن أن يكون أحد المسؤولين الإداريين بالنادي أو لاعباً معتزلاً مثّل النادي سابقاً.



ويتأهل الفريق المتصدر من كل مجموعة، بعد ذلك ستتنافس الفرق المتأهلة في الدور نصف النهائي والفائزان منهم يتأهلان للمباراة الفاصلة على لقب البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 100,000 ريال ويعود ريعها بالكامل لصالح الأعمال الخيرية.

جاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى (التعاون، الهلال، الحزم، الرائد).

المجموعة الثانية (الشباب، الأهلي، أبها، ضمك).

المجموعة الثالثة (الاتحاد، الفتح، الوحدة، الاتفاق).



المجموعة الرابعة (النصر، الفيحاء، العدالة، الفيصلي).

