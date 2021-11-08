شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها

قالت: مواطن ومقيم واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من استرداد 3 مركبات مسروقة استُخدِمت في سرقة معدات وكيابل كهربائية من منازل تحت الإنشاء، والقبض على سارقيها، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.