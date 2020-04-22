عفيف.. ضعف الإنترنت يعزل سكان مركز الصفوية عن "العالم الافتراضي"

طلاب وموظفون تعطلت أعمالهم ويطالبون برفع جودة الخدمة وإنهاء معاناتهم

يشتكي أهالي مركز الصفوية التابع لمحافظة عفيف، من ضعف خدمة الإنترنت بالمركز منذ فترة لشركتي "الاتصالات السعودية وموبايلي"، ما حال دون ممارسة الموظفين منهم لأعمالهم المكلفين بها عن بعد، والطلاب والطالبات من الاستفادة من خدمات التعلم.

وقال لـ"سبق" كل من ماجد بن برجس وعبدالعزيز بن مخلد وسعود الروقي وعبدالله خالد، إن برج الاتصالات يقدم خدمة الاتصال والإنترنت لمئات السكان في أهل المركز والقرى المحيطة به، وأصبح يواجه مشاكل متعلقة بسوء الاتصال بالإنترنت، حيث يعاني المستخدم من بطء في التصفح وعدم فتح أغلب الخدمات ما حرم الطلاب الاستفادة من خدمات الدروس التعليمية على الإنترنت، والموظفين هناك من إتمام أعمالهم وحضور اجتماعاتهم الافتراضية التي تعتمد على هذه الخدمة وتتطلب سرعة وجودة في الاتصال.

وأكدوا أنهم تقدموا بعدة بلاغات لشركة الاتصالات وأعقبوها بشكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحل مشكلتهم بأسرع وقت ممكن، لكن ذلك لم يتم منه شيء حتى وقته.

وطالبوا بضرورة معالجة مشكلتهم ودعم الأبراج في المركز بتقنية الـ 4G أملاً في تعافي الاتصال، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منها ويتمكن الموظفون من أداء أعمالهم المناطة بهم، خاصة في ظل الظروف الراهنة وحساسية الأعمال المناطة ببعضهم وضرورة إنجازها في وقت محدد.