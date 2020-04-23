كم نسبة الوفيات جراء "كورونا" في المملكة؟ هنا التفاصيل

بلغت نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية؛ أقل من واحد في المائة (0.86 %)، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات العالمية.

وسجّلت المملكة حتى اليوم 121 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المؤكدة البالغة 13930 إصابة منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وتعتبر نسبة الوفيات في المملكة مقارنة مع الـ 193 دولة التي سجلت إصابات بالفيروس؛ نسبة بسيطة وأقل بكثير من المستويات العالمية، ويعود الفضل بعد الله في ذلك إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للتصدي للفيروس ومواجهته ومنع تفشيه والحد من انتشاره.

وخصصت وزارة الصحة مؤتمراً يومياً للحديث عن الفيروس وما يستجد حوله، ما يترجم الشفافية التي نهجتها الوزارة حول الوباء، منذ تسجيل أول حالة في الثاني من شهر مارس الماضي.