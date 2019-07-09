3 تنبيهات صباحية متقدمة للأرصاد: أتربة وشبه انعدام للرؤية

قالت: تتواصل حتى الساعة السابعة مساءً وتُصحب برياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 3 تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض ومكة المكرّمة والشرقية، من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وتشمل في مكة المكرّمة: الخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، كما تشمل في "الشرقية": الأحساء والخُبر والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن، وتشمل في الرياض: السليل ووادي الدواسر.