لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي

أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.
أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.