لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي

أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.

ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".

وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.

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31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 04:35 PM

لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.

ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".

وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.

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