الأمير فيصل بن خالد: كلمة خادم الحرمين تبين مدى تلاحم القيادة مع شعبها

أكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة بتوجيهات الملك وولي العهد

ثمَّن مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمواطنين والمقيمين، والتي جسدت حرصه – أيده الله – واهتمامه بأمن المواطن والمقيم صحياً وغذائياً وتوفير كل الاحتياجات الطبية والغذائية، وتسخير جميع الإمكانيات لضمان ذلك والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالوضوح والصراحة والشفافية التي تبين مدى تلاحم القيادة مع شعبها، وثقتها بمستوى وعيهم للتعاون والالتزام بما يصدر من تعليمات عن الجهات المعنية التي تعمل بشكل تكاملي وبأعلى درجات التفاني لتجاوز هذه الأزمة وتخفيف آثارها.

وقال: "تأتي الكلمة في الوقت الذي تبذل فيه حكومتنا الرشيدة بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- كل الجهود الممكنة لتجنيب وطننا العزيز شرور هذه الجائحة العالمية".

وأشار إلى أن ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية سباقة في هذا الصدد، جاءت في إطار الحرص المتواصل من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأضاف: "جهود احترازية ووقائية كبيرة تبذل، وهذا يمثل رسالة اطمئنان لجميع المواطنين والمقيمين"، داعياً المواطنين والمقيمين للمزيد من الوعي والالتزام والتعاون واتباع الارشادات التي تصدرها الجهات الحكومية لتجنب تداعيات هذه المرحلة.

وفي ختام تصريحه، دعا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.