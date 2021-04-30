بعد لقب الدوري.. سلة النصر تتوج بلقب كأس وزارة الرياضة

حقق نادي النصر كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بعد تغلبه على نظيره الهلال بنتيجة 91- 78 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي بعد نهاية المباراة فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، والهلال بالميداليات الفضية.

وأعرب طاشكندي عن سعادته بنجاح البطولة والمستوى الفني للفرق المشاركة، مثمناً جهود ودعم وزارة الرياضة لجميع أنشطة الاتحاد، مباركاً لنادي النصر تحقيق كأس وزارة الرياضة للمرة الثالثة في تاريخه ولنادي الهلال بتحقيقه المركز الثاني، مشيداً بأداء الفريقين في المباراة الذي يعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية.

النصر

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30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 08:07 PM

بعد لقب الدوري.. سلة النصر تتوج بلقب كأس وزارة الرياضة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حقق نادي النصر كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بعد تغلبه على نظيره الهلال بنتيجة 91- 78 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي بعد نهاية المباراة فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، والهلال بالميداليات الفضية.

وأعرب طاشكندي عن سعادته بنجاح البطولة والمستوى الفني للفرق المشاركة، مثمناً جهود ودعم وزارة الرياضة لجميع أنشطة الاتحاد، مباركاً لنادي النصر تحقيق كأس وزارة الرياضة للمرة الثالثة في تاريخه ولنادي الهلال بتحقيقه المركز الثاني، مشيداً بأداء الفريقين في المباراة الذي يعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية.

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النصر

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