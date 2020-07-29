إعادة فتح طريق "جبل الوكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه بسبب الأمطار

يخدم المارين من المحافظة إلى مكة المكرمة والصاعدين منها

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول أمطار غزيرة شهدتها المنطقة مساء أمس الأربعاء.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ وذلك بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطارًا تراوحت بين متوسطة وخفيفة على أرجاء واسعة منها، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

..........................................................

"الداخلية" تدعو المواطنين وقائدي المركبات لالتزام الحذر

الأمطار تغلق طريق "الهدا" مؤقتًا في كلا الاتجاهَيْن

أعلنت الجهات المعنية قبل قليل تنفيذ إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار على محافظة الطائف.

وأوضح الحساب الرسمي بموقع تويتر للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" قبل قليل أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد حاليًا لليوم الخامس على التوالي أمطارًا على أجزاء متفرقة من المحافظة، وتم خلال هذه الأيام تطبيق إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا خوفًا من تساقط الصخور على مرتادي الطريق.