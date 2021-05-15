خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 276 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

سجّلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 723345 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها اليوم بأنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 9243 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 711938 حالة.