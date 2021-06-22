كدمات وكسور.. حادث قطار الإسكندرية أصاب 50 مصريًا

السلطات نقلتهم إلى المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إصابة 40 شخصاً، في حادث قطار بالإسكندرية، شمالي البلاد.

أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ27 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات، رأس التين العام، وجمال حمادة المركزي، وشرق المدينة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وكسور، بأماكن متفرقة بالجسد.

أضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، لحين تماثلهم للشفاء.