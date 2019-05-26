"بر الجوف" تفتتح "مركز الأميرة مضاوي" للبذور الصالحة

تقدِّم برامج تعليمية وتدريبية للأيتام من الأحد للأربعاء أسبوعيًّا

أعلنت جمعية البر الخيرية بالجوف افتتاح مركز الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود للبذور الصالحة، وذلك بدءًا من تاريخ (1440/ 10/ 13هـ).

وعدت الجمعية برامج تعليمية وتدريبية وتربوية وترفيهية للأيتام، بالتعاون مع شركة المساندة للتدريب والتعليم، وسوف يتم تقديمها للأيتام المسجلين بالجمعية (بنين وبنات) خلال العطلة الصيفية والعام الدراسي (1440/ 1441هـ). وستكون الدراسة بعد صلاة العصر من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء، مع توفير حافلات الجمعية للنقل.

وقال رئيس الجمعية د. نواف الخالدي لـ"سبق": إن المركز سيتم افتتاحه -بمشيئة الله- بدعم كامل من سمو الأميرة مضاوي بنت سعود حرم سمو أمير منطقة الجوف، وسوف تستقبل طلبات التسجيل فورًا على هاتف الجمعية - القسم النسائي رقم (0146249252).

وقدّم "الخالدي" شكر الجمعية وتقديرها لسمو الأميرة على هذا الدعم الموجَّه لفئة عزيزة على الجميع راجيًا من الله أن يتقبل ذلك في موازين أعمالها.