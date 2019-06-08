"الأرصاد" تنبه لهطول أمطار وبرد ونشاط بالرياح السطحية على جازان

تشمل "أبو عريش والدائر والريث والعارضة" وتستمر حتى 8 مساء اليوم١

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بخصوص منطقة جازان يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت أن الحالة تشمل "أبو عريش، المسارحة، الدائر، الريث، العارضة، جازان، صامطة فيفا وهروب".

وأشارت إلى أن الحالة تتواصل حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه.