بعد الاعتداءات الحوثية.. الإمارات: أمننا وأمن السعودية كلٌّ لا يتجزأ

أدانت محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرات مفخخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان، أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدّدت على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجهها يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.