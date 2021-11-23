غداً.. محمد بن زايد يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان

لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والعمل المشترك

يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، غداً الأربعاء، بزيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويبحث ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع أردوغان، مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.