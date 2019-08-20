"الحمدان" يفوز بجائزة "أفضل ورقة علمية" في مؤتمر دولي

في المؤتمر الدولي الخامس للبحوث والدراسات الحديثة بأستراليا

حققت ورقة عمل علمية سعودية، حملت عنوان "مدى فاعلية دمج وسائل التواصل الاجتماعي في التدريب على مقررات الإنجليزية" جائزة أفضل ورقة علمية، في المؤتمر الدولي الخامس للبحوث والدراسات الحديثة والذي انعقد في "إديلاي" الأسترالية.

وأوضح مقدم الورقة، منسق الإدارة العامة للبحوث والدراسات المهنية بمنطقة القصيم رئيس مركز الدراسات العامة بالكلية التقنية بالرس عبدالله الحميدان، أن الورقة استعرضت مميزات ومشاكل دمج وسائل التواصل الاجتماعي في التدريب، وكذلك الآلية المناسبة لصنع بيئة تدريبية يمكن من خلالها دمج وسائل التواصل الاجتماعي في التدريب.

كما تضمنت الورقة، مقترحات لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في بيئة التدريب، مع التوسع المطّرد في أعداد المتدربين في الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، وتفعيل بيئة إلكترونية تدريبية مساندة بفعالية، يقدمها التدريب الإلكتروني والاستثمار الأمثـل للموارد البشرية بما يسهم بشكل فعلي في خطط التحول نحو مجتمع المعرفة.

وتأتي أهمية الورقة في ظل توجه منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح بديلاً عن برامج التعلم الإلكتروني التقليدية وتغيير مفهوم هذا التعلم جذرياً، بالإضافة إلى أن هذه الوسائل أصبحت أداة تعليمية ملائمة، بالنظر إلى التطور الذي أحدثته في الحياة العامة والعلمية، وإثبات فعالية استخدامها في التدريب على اللغة الإنجليزية، من خلال الفصول الافتراضية أو التطبيقات الحديثة، وإيصال المحتوى العلمي للمتدرب عبر هذه المنصات باستثمار كل ما توفره التقنية من إمكانيات لتسهيل عملية التدريب.

ودعا "الحميدان" من خلال ورقته إلى تعزيز محتوى هذه الوسائل؛ لتلبي الحاجة العلمية للمتدربين، خاصة مع توفير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني البيئة المناسبة لتكامل تقنية الاتصالات والمعلومات في العملية التدريبية في الوحدات التدريبية، وتطوير وتقديم نظم تدرب إلكترونية، ومقررات تفاعلية، ومحتويات ومصادر رقمية، وربطها بحياة المدرب والمتدرب، بالإضافة إلى تصميم التطبيقات والتقنيات الجديدة التي تسهم في صناعة محتوى هذا النوع من التدريب في وحدات المؤسسة كماً ونوعاً.