انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية

منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة

تشهد بعض أحياء الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية انقطاعا للتيار الكهربائي منذ ساعات الصباح الأولى فيما استنفرت الجهات المعنية لمتابعة الحالة.

وأكد عدد من المغردون أن انقطاع الكهرباء شمل عدة أحياء في مدينة ينبع الصناعية ولازالت بعض الأحياء تشهد انقطاعا للكهرباء وتعطل بعض الإشارات الضوئية.