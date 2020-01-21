"مرور الجوف" يحذر من الأمطار والتقلبات الجوية

أوصى قائدي المركبات بمضاعفة مسافة الأمان

حذرت إدارة مرور منطقة الجوف قائدي السيارات من السير بسرعة أثناء تساقط الأمطار ،حيث تقرر نشر وإعادة تمركز للدوريات على الطرق الرئيسة والسريعة والميادين لتجنب الحوادث المرورية التي قد تقع بسبب تقلبات الطقس والأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة خاصة على الطرق السريعة والمهمة. ومراقبة الطرق على مدار الـ24 ساعة.

وقد نشرت الإدارة خطتها فضلاً عن نشر مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات حفاظًا على حياتهم، كما نصحت بإضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض وفتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف بخار الماء بداخلها والسير بهدوء في حالة تسمح بالرؤية.

وتضمنت"إرشادات المرور"، مطالبة قائدي السيارات، بمضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى.

وأكدت أن رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لقائد السيارة، مناشدة باتباع نصائحه حتى يصل قائد السيارة إلى أسرته سالمًا، لافتة إلى أنه في حال وجود أعطال أو طوارئ يمكن الاتصال على رقم عمليات المرور 993

ونشرت الإدارة مجموعة من الإرشادات للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة في المطر، وهي السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر والتحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا وتشغيل المسّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً.