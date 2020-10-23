"الربيعة" يتفقد سير العمل في "صحة عسير"

أكد أهمية إنجاز المشاريع وفق المعايير المعتمدة

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير .

وعقد الوزير اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وعدد من مديري الإدارات ، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة عسير.

وأكد "الربيعة" أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة الذي من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة .

