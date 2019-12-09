"هلال مكة" يحتفي بـ"اليوم العالمي للتطوع".. فعاليات وأنشطة منوعة

كقيمة إنسانية تزامنًا مع احتفالات جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجي

‏احتفلت إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بفعاليات اليوم العالمي للتطوع، الذي يُقام في الخامس من ديسمبر في كل عام؛ من خلال عدة فعاليات وبرامج.

‏وافتتح المعرض المصاحب للحفل المشرفُ العام على الشؤون الإسعافية بالهيئة الدكتور أحمد عبدالله السلامة، ومدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة "الدكتور خالد بن سالم الحبشي"، والذي كان في استقباله لحظة وصوله الحفل مساعدُ المدير للشؤون الإسعافية حسن بن حسين نافع، ومدير الاتصال المؤسسي بمنطقة مكة المكرمة علي بن عبدالله الغامدي ومديرة إدارة التطوع بمنطقة مكة المكرمة "هناء مسفر الشمراني"، ومدير التطوع بمحافظة جدة "عبدالله أحمد الكثيري".

‏وذكر المتحدث الرسمي بالهيئة بمحافظة جدة "عبدالله أحمد أبو زيد" أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، أعدت برامج وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع؛ تزامنًا مع احتفالات نظيراتها في جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجي بشعار موحد وفعاليات مشتركة.

‏وأوضح "أبو زيد" أن هذه المناسبة تأتي لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل بها العالم؛ تكريمًا للعمل التطوعي والمتطوعين، ولدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم.

‏وتم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة (كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية)، والتي تُسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير والنافع للوطن والمجتمع.

‏يُذكر أن عدد المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 بهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، بلغ (300) متطوع ومتطوعة، وبمشاركة جمعية الثقافة والفنون بجدة، من خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية بمحافظات المنطقة، كما تَخلل المعرض عرض للفِرَق التطوعية بالمنطقة، وتسجيل متطوعين جددًا، واستعراض لبعض الأجهزة المستخدمة في الإسعاف، كما شارك قسم التدريب بجدة في تقديم شرح مختصر للإسعافات الأولية والتعريف ببرنامج الأمير نايف التدريبي بالهيئة الذي قدّمه المدرب "عائض الشمراني"، بالإضافة إلى العرض المسرحي "كيف تطوعت" وقسم التلوين للأطفال.

‏حضر الحفل العديد من الشخصيات الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الذين تم تكريمهم نهاية الحفل مع المتطوعين المتميزين من قِبَل المشرف العام للشؤون الإسعافية، ومدير الهيئة بمنطقة مكة المكرمة.