إعادة فتح طريق "عرعر - رفحاء" بعد انحسار السيول

كانت المحافظة قد شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في إغلاقه

أعادت الجهات الأمنية، قبل قليل، فتح طريق عرعر- رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً لما سبق التنويه عنه بشأن إغلاق طريق عرعر - رفحاء بعد محافظة العويقيلة شرقاً بسبب السيول المنقولة، نود التنويه بأنه تمّ فتح الطريق بالكامل بعد انحسار السيول عن الطريق.

وكانت المحافظة قد شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في جريان السيول وأدت إلى قطع الطريق.