قائد عسكري يمني: دحر الانقلابيين مستمر حتى تحرير صنعاء

خلال زيارة تفقدية قام بها في جبهة هيلان بمحافظة مأرب

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن اللواء الركن فيصل حسن، أن معركة دحر ‏الانقلابيين مستمرة حتى تحرير صنعاء وإقامة الدولة الاتحادية الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية له، إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في جبهة هيلان بمحافظة مأرب.

وخلال زيارته، اطلع قائد المنطقة ومعه قائد الجبهة العقيد معين الواري على سير العمليات ‏العسكرية في الجبهة.

وأشاد قائد المنطقة بدعم دول التحالف العربي للشرعية اليمنية بقيادة المملكة في إنهاء التمرد الحوثي على ‏الدولة.