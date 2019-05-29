رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاً

قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.

وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".

وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:

1- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.

2- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.

3- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.

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29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 03:25 AM

رسمياً .. "المنشطات" توقف فهد المولد عاماً كاملاً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لمدة سنة واحدة.

وقالت اللجنة في بيانها:"إن اللاعب فهد المولد ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضياً أثناء المنافسات الرياضية".

وأضافت: تنازل اللاعب عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وقررت اللجنة مايلي:

1- إيقاف اللاعب عن الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنة من تاريخ 9-5-2019.

2- عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم اهليته.

3- قرار قابل للاستئناف خلال 21 يوم من تاريخه.

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