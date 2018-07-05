إعلان مرشحي ومرشحات المقابلات في الكليات الصحية بالرياض

اللجنة الإشرافية للقبول تدعوهم إلى مراجعة البوابة الإلكترونية

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمنطقة الرياض، اليوم، عن أسماء المرشحين والمرشحات للقبول في الكليات الصحية في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى المرشحات في كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما كشفت عن مواعيد المقابلات.

وقالت اللجنة في بيان لها: مقابلات المرشحين والمرشحات ستبدأ من يوم الأحد 24/ 10/ 1439هـ حتى يوم الثلاثاء 26/10/1439هـ.

ودعت اللجنة المرشحين إلى مراجعة بوابة القبول الإلكتروني الموحد للتأكد من موعد و مكان المقابلة الخاص بهم عبر الرابط www.rbu-admit.edu.sa، بينما دعت المرشحات إلى التأكد من موعد مقابلتهن ومقرها عن طريق الرابطwww.rgu-admit.edu.sa .

وأكدت اللجنة استبعاد أي مرشح أو مرشحة نهائياً إذا تغيب عن موعد المقابلة من بوابة القبول الإلكتروني.